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Kaynak: AA

Kırıkkale’de yaşanan elektrik kazası, 66 yaşındaki Zekeriya Doğan’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Ahılı köyündeki olayda elektrik akımına maruz kalan Doğan, düştüğü yerden ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü.

Olay, köyün Ömerli mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik direğine çıkan Doğan, bir süre sonra akıma kapılarak aşağı düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye nakledilen Doğan, burada uygulanan tedaviye karşın yaşamını yitirdi.