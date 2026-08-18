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Kaynak: AA

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, bir araçta kanunsuz şekilde yabancı uyruklu şahısların sevk edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu aracı şehir girişinde önceden tedbir alarak durduran polis ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmeni muhafaza altına aldı.

Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İnsan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle yakalanan Ö.A. ve U.Ö. isimli zanlıların emniyetteki sorguları devam ederken, sevkiyatta kullanıldığı tespit edilen araç ise trafikten menedildi.