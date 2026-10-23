Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan 34 yaşındaki S.B. yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 40 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

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