Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan 34 yaşındaki S.B. yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 40 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kırıkkale'de 40 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
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Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 40 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası olan 34 yaşındaki firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
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