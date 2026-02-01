Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolu Mezarlık Kavşağı yakınında meydana geldi. H.A. yönetimindeki otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen triportör çarpıştı. Aynı yönde giden H.Y.'nin kullandığı otomobil de demir bariyere girdi. Kazada, triportörde bulunan D.A. (61) ile U.A. (57) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan U.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.