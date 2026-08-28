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Kaynak: Haber Merkezi

Kırıkkale / Savaş Atıcı / Yeniçağ



Kırıkkale-Ankara arasında yolculuk yapan vatandaşlar, son günlerde otobüs bilet fiyatlarında yaşanan büyük farklılıklardan şikâyetçi. İnternet üzerinden yapılan satışlarda farklı, otogar gişelerinde farklı, günün ilerleyen saatlerinde ise bambaşka fiyatlarla karşılaşılması hem yolcuların hem de firmaların kafasını karıştırıyor.

Kırıkkale-Ankara hattında bilet fiyatlarının 193 TL’den 260 TL’ye kadar çıktığı, bazı dönemlerde ise çok daha düşük rakamların görüldüğü iddia ediliyor. Zaman zaman fiyatların 50 TL seviyelerine kadar düştüğü, hatta bazı vatandaşlara ücretsiz ulaşım çağrıları yapıldığı yönündeki iddialar da otogardaki tartışmaları artırıyor.

Aynı güzergâh için sabah farklı, öğle saatlerinde farklı, akşam saatlerinde ise farklı fiyatların ortaya çıkması, vatandaşları “Bileti ne zaman alırsam daha ucuza seyahat ederim?” sorusuyla karşı karşıya bırakıyor.

FİRMALAR DA RAHATSIZ

Fiyatlardaki bu istikrarsızlığın yalnızca yolcuları değil, otobüs firmalarını da zor durumda bıraktığı belirtiliyor. Firmalar arasındaki rekabetin fiyatlara yansıması, aynı hatta çalışan işletmeler arasında da gerginliğe neden oluyor.

VATANDAŞ NETLİK İSTİYOR

Vatandaşlar, internet satışları ile otogar gişelerindeki fiyatların neden farklı olduğunu ve gün içerisinde bilet ücretlerinin hangi kriterlere göre değiştiğini merak ediyor.

Kırıkkale Otogarı’nda yaşanan fiyat karmaşasının daha fazla büyümeden çözüme kavuşması beklenirken, gözler firmaların ve yetkililerin yapacağı açıklamalara çevrildi.

Aynı yol, aynı mesafe… Peki bilet fiyatları neden bu kadar değişiyor.