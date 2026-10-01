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Kaynak: Haber Merkezi



Kırıkkale / Savaş Atıcı / Yeniçağ

Sabah saatlerinde Kırıkkale Belediyesi’ne gelen emniyet güçlerinin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde arama yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, arama sırasında her iki birimde görev yapan personel dışarı çıkarılırken, müdürlüklere girişlere izin verilmedi.

Aramalar kapsamında her iki birimde bulunan bilgisayarlardaki hard disklerin de emniyet güçleri tarafından alındığı öğrenildi.

Aramanın hangi soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı