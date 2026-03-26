Kırıkhan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı yürütülen kararlı ve etkin mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda önemli bir başarıya daha imza atılmıştır.

Yapılan titiz çalışmalar neticesinde;

Satışa hazır vaziyette 49,82 gram metamfetamin,

2,10 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Operasyon kapsamında Y.G., B.Ö., Ö.K. ve M.K.A. isimli şahıslar yakalanarak adli işlem başlatılmıştır.

Şahıslardan;

Y.G. ve B.Ö. hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılmış,

Ö.K. ve M.K.A. isimli şahıslar ise TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama) suçu kapsamında gözaltına alınmıştır.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.K.A., 25.03.2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gençlerimizi ve toplumumuzu tehdit eden uyuşturucu ile mücadelesini azim, kararlılık ve tavizsiz bir şekilde aralıksız sürdürecektir.