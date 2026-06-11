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Kaynak: AA / DHA / İHA

Görüşme, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'nin resmi ziyareti kapsamında Kırgızistan'da bulunan Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'nin temasları çerçevesinde gerçekleştirildi.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Bakanlar arasındaki görüşmede, Kırgızistan ile Gürcistan arasındaki mevcut işbirliği alanları ele alınırken, ilişkilerin geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Taraflar, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun geliştirilmesi ve mevcut ortaklığın daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ TEBRİĞİ

Görüşmede Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili, Kırgızistan'ın 2027-2028 dönemi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi dolayısıyla Bakan Kulubayev'i tebrik etti.

DÜNYA DAĞLAR ZİRVESİ'NE DAVET

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev ise Gürcü heyetini, ekim ayında Bişkek'te düzenlenecek olan ikinci Dünya Dağlar Zirvesi'ne davet etti.

Görüşmenin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni işbirliği alanlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi.