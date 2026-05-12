Kireçlenmeye tek iğne ile çözüm bulundu: 240 milyon hastaya umut olacak tedavi
Halk arasında ‘kireçlenme’ olarak bilinen hastalığın net bir tedavisi bulunmuyor. Ancak ABD’li bilim insanları dünya çapında 240 milyon kişiyi etkileyen hastalığa tek iğne ile çözüm olarak bir tedavi için yürüttüğü deneylerden umut dolu sonuçlar aldı.
DonanımHaber’in derlediği habere göre, yeni yaklaşımın en dikkat çekici tarafı, yapay eklem ya da sentetik doku yerine doğrudan vücudun doğal yenilenme kapasitesinden yararlanması. Araştırmacılar, hasarlı bölgeyi onarması için vücudun kendi hücrelerini harekete geçiren bir sistem geliştirdi.
İlk tedavi yöntemi tek enjeksiyonla uygulanıyor. Bu yöntemde halihazırda onaylı bir ilaç, özel parçacık taşıyıcı sistemi sayesinde kontrollü biçimde ekleme bırakılıyor. Böylece ilaç aylar boyunca düşük dozlarda doğrudan hasarlı eklem bölgesine ulaştırılıyor ve doğal onarım süreçleri tetikleniyor.
İkinci yöntem ise daha ileri seviyedeki kireçlenme vakalarına yönelik geliştirildi. Bu yaklaşımda biyomalzemeler ve proteinlerden oluşan özel bir yapı kullanılıyor. Minimal invaziv işlemlerle eklem içine yerleştirilen materyal, vücut içinde katılaşarak bir tür iskele görevi görüyor. Bu yapı, öncü hücreleri hasarlı bölgeye çekiyor ve hem kıkırdak hem de kemik dokusunun yeniden oluşmasını destekliyor.
Araştırmacılara göre her iki yöntemin ortak amacı, hastalıklı eklem ortamını yeniden doğal iyileşmeye uygun hale dönüştürmek.
HAYVAN DENEYLERİ OLUMLU SONUÇLANDI
Araştırma ekibinin açıkladığı verilere göre hayvan deneylerinde tedavi uygulanan eklemler 4 ila 8 hafta içerisinde yeniden sağlıklı hale geldi. Daha ağır hasar bulunan örneklerde ise hasarlı dokuların tamamen yenilendiği gözlemlendi.
Araştırmacılar ayrıca eklem protezi ameliyatı geçiren insanlardan alınan hücrelerle de deneyler gerçekleştirdi. Bu testlerde de belirgin yenilenme etkileri görüldü. Elde edilen sonuçlar, yöntemin insanlarda da uygulanabilir olabileceğine işaret ediyor.
240 MİLYON KİŞİ BU HASTALIKTAN ETKİLENİYOR
Halk arasında “kireçlenme” olarak bilinen osteoartrit, eklemlerde kemiklerin birbirine temasını engelleyen kıkırdak dokusunun zamanla aşınmasıyla ortaya çıkıyor. Hastalık ilerledikçe ağrı, iltihaplanma, hareket kısıtlılığı ve eklem deformasyonu gelişebiliyor. Günümüzde kireçlenme için kesin bir tedavi bulunmuyor. Hastalar çoğu zaman ağrı yönetimi yöntemlerine veya ileri vakalarda protez ameliyatlarına yönelmek zorunda kalıyor. Dünya çapında 240 milyon kişi bu hastalıktan etkileniyor.