Kaza, Ankara-Eskişehir kara yolu Kanlıpınar mevkiinde meydana geldi. Ahmet Özdemir’in kontrolünü yitirdiği 06 DA 6348 plakalı kireç taşı yüklü kamyon yön tabelasına, ardından da bariyerlere çarptı.

Kireç taşı yüklü kamyon bariyerlere saplandı: Metal yığına döndü - Resim : 1

Kazada kamyonun kupası koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü Özdemir, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza sonrası kamyondan yola akan yağ nedeniyle kara yolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri ulaşımı kontrollü sağlarken, bölgede temizlik çalışması başlatıldı.

Sürücü Ahmet Özdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

