Zonguldak’ta kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan 54 yaşındaki Aliye Yankın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 21 Haziran’da Bağlık Mahallesi’ndeki bahçede meydana gelen olayda dengesini kaybederek düşen Yankın, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Zonguldak'ta kiraz toplamak için tırmandığı ağaçtan düşen 54 yaşındaki Aliye Yankın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
DENGESİNİ KAYBETTİ
Olay, 21 Haziran’da Bağlık Mahallesi’nde meydana geldi. Kendilerine ait bahçedeki ağaca kiraz toplamak için çıkan Aliye Yankın, dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan kadın, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Aliye Yankın, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.