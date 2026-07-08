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Kaynak: İHA

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, kentin önemli meyve üretim merkezlerinden Üzümlü ilçesinde yer alan kiraz bahçelerini ziyaret etti. Bölgedeki üreticilerle bir araya gelen Koçaker, tarımsal faaliyetler ve ürünlerin son durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret programı kapsamında kiraz üreticisi Turgut Öztaş ile görüşen İl Müdürü Alper Koçaker, bahçeleri gezerek bu yılki ürün gelişimini yerinde kontrol etti.

Yaptığı saha incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Koçaker, bu sezon kiraz rekoltesinde yüksek bir memnuniyet beklendiğini ifade etti. Üretimde bolluk ve bereketin hakim olduğunu dile getiren Koçaker, çiftçilerin yoğun emeklerinin bu yıl verimli bir hasat dönemiyle taçlandığını belirtti.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki teknik personelle birlikte her zaman sahada olacaklarını vurgulayan Koçaker, tarımsal üretimi artırmak adına üreticilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. İl Müdürü Koçaker, tüm kiraz üreticilerine hayırlı, bol kazançlı ve bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulunarak sözlerini tamamladı.