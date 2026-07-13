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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar’da ’Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri’ çerçevesinde il genelinde üretimi yapılan kiraz bahçelerinde hasat öncesi numune alma çalışmaları yapıldı. Ekipler tarafından alınan numuneler, pestisit kalıntılarının tespit edilmesi amacıyla yetkili laboratuvarlara gönderildi.

Laboratuvarlarda yapılacak analizlerle ürünlerdeki pestisit kalıntı durumu takip edilirken, denetimlerin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tüketici sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanması ve bitkisel üretimde pestisit kullanımının mevzuata uygunluğunun izlenmesi amacıyla hasat öncesi pestisit denetimlerinin aralıksız devam ettiği ifade edildi.