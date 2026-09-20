Kirayı ödeyen eşyaya takıldı: Yurttan eve geçen öğrenciye ikinci şok

Öğrencilerin temel ev ihtiyaçlarını karşılamak için tercih ettiği ürünleri sıralayan Sönmez, "4 tane beyaz eşya alsa 5'er binden 20 bin lira eder. Bir koltuk takımı alsa 10 bin liralık da alabilir, 30 bin eder. Ondan bir baza yatak alsa 8-10 bin lira da o eder, 40 bin lira etti. Bir de elbise dolabı alsa 50 bin lira. Bir öğrenci, evini minimum miktarlarla 50 bin liraya düzebilir" diye konuştu.