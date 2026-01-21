PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta müsabakasında Portekiz temsilcisi Sporting'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Sporting'e galibiyeti getiren golleri 74. ve 90. dakikalarda Luis Suarez kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 79. dakikada Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Bu sonuçla beraber Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde 13 puana yükseldi. PSG ise 13 puanda kaldı.

Portekiz ekibi bir sonraki maçta İspanyol ekibi Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. PSG ise evinde İngiliz temsilcisi Newcastle United'ı ağırlayacak.