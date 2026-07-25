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Kaynak: İHA

Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Fethiye ilçesinde şüpheliler tarafından kiralandığı belirlenen bir villaya operasyon düzenledi. Adreste gerçekleştirilen aramalarda 5 kilo 412 gram esrar, 18 kök hint keneviri ile kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan iklimlendirme sistemleri ve çeşitli ekipmanlar bulundu.

Operasyonun ardından iki şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ve bulundurma ile yasa dışı kenevir ekimi suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.