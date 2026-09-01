Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kiralar belli olacak: Veriler 3 Eylül’de paylaşılıyor

Kiralar belli olacak: Veriler 3 Eylül’de paylaşılıyor

Eylül ayı kira artış oranı için gözler TÜİK tarafından duyurulacak enflasyon verilerine çevrildi. Kiracılar ve ev sahipleri eylül ayı kira zammı tavan oranını merakla bekliyor. Ağustos enflasyon rakamları 3 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak.

Kaynak: AA
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Eylül ayının gelmesiyle birlikte gayrimenkul piyasasında hareketli bir dönem başladı. Türkiye genelindeki milyonlarca mülk sahibi ile kiracı güncel oranlara kilitlendi.

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Sözleşme yenileme dönemi eylül ayına denk gelen vatandaşlar yasal zam sınırını detaylarıyla araştırıyor. Hem konut hem de iş yeri sahipleri yapılacak resmi duyuruyu sabırsızlıkla takip ediyor.

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Kiralar belli olacak: Veriler 3 Eylül’de paylaşılıyor - Resim: 3

Kira artış rakamları Tüketici Fiyat Endeksi verileri doğrultusunda şekilleniyor. Yasal hesaplamalarda TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınıyor.

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Kiralar belli olacak: Veriler 3 Eylül’de paylaşılıyor - Resim: 4

Açıklanan her aylık veri aile ve iş bütçelerini doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar yasal olarak uygulanabilecek en yüksek zam oranını kesinleştirmek istiyor.

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Kiralar belli olacak: Veriler 3 Eylül’de paylaşılıyor - Resim: 5

Bu sebeple internet ortamında ve arama motorlarında oldukça yoğun bir sorgulama gerçekleştiriliyor.

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Kiralar belli olacak: Veriler 3 Eylül’de paylaşılıyor - Resim: 6

Türkiye İstatistik Kurumu resmi veri takvimini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül 2026 Perşembe günü ilan edilecek.

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Kiralar belli olacak: Veriler 3 Eylül’de paylaşılıyor - Resim: 7

Resmi açıklama sabah saat 10.00 itibarıyla yapılacak. Eylül ayında kontrat yenileyecek olanların uygulayacağı azami artış oranı bu verilerin ardından netlik kazanacak.

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Kiralar belli olacak: Veriler 3 Eylül’de paylaşılıyor - Resim: 8

Enflasyon açıklaması öncesinde ekonomistlerin katıldığı beklenti anketi de sonuçlandı. AA Finans tarafından düzenlenen ankete 20 uzman finansçı katılım sağladı.

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Kiralar belli olacak: Veriler 3 Eylül’de paylaşılıyor - Resim: 9

Anket sonuçlarının aritmetik ortalamasına göre ağustos ayı aylık enflasyon tahmini yüzde 1,86 seviyesinde gerçekleşti.

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Uzmanların ağustos ayı için paylaştığı enflasyon tahmin aralığı ise yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında değişkenlik gösterdi.

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