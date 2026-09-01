Eylül ayının gelmesiyle birlikte gayrimenkul piyasasında hareketli bir dönem başladı. Türkiye genelindeki milyonlarca mülk sahibi ile kiracı güncel oranlara kilitlendi.
Kiralar belli olacak: Veriler 3 Eylül’de paylaşılıyor
Eylül ayı kira artış oranı için gözler TÜİK tarafından duyurulacak enflasyon verilerine çevrildi. Kiracılar ve ev sahipleri eylül ayı kira zammı tavan oranını merakla bekliyor. Ağustos enflasyon rakamları 3 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da açıklanacak.Kaynak: AA
Sözleşme yenileme dönemi eylül ayına denk gelen vatandaşlar yasal zam sınırını detaylarıyla araştırıyor. Hem konut hem de iş yeri sahipleri yapılacak resmi duyuruyu sabırsızlıkla takip ediyor.
Kira artış rakamları Tüketici Fiyat Endeksi verileri doğrultusunda şekilleniyor. Yasal hesaplamalarda TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınıyor.
Açıklanan her aylık veri aile ve iş bütçelerini doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar yasal olarak uygulanabilecek en yüksek zam oranını kesinleştirmek istiyor.
Bu sebeple internet ortamında ve arama motorlarında oldukça yoğun bir sorgulama gerçekleştiriliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu resmi veri takvimini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre ağustos ayı enflasyon verileri 3 Eylül 2026 Perşembe günü ilan edilecek.
Resmi açıklama sabah saat 10.00 itibarıyla yapılacak. Eylül ayında kontrat yenileyecek olanların uygulayacağı azami artış oranı bu verilerin ardından netlik kazanacak.
Enflasyon açıklaması öncesinde ekonomistlerin katıldığı beklenti anketi de sonuçlandı. AA Finans tarafından düzenlenen ankete 20 uzman finansçı katılım sağladı.
Anket sonuçlarının aritmetik ortalamasına göre ağustos ayı aylık enflasyon tahmini yüzde 1,86 seviyesinde gerçekleşti.
Uzmanların ağustos ayı için paylaştığı enflasyon tahmin aralığı ise yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında değişkenlik gösterdi.