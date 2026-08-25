Konut ve iş yeri kiralarında daha önce uygulanan 500 TL'lik alt sınır tamamen kaldırıldı.
Kirada sınır değişti: Bir lirayı bile elden veren yandı
Konut ve iş yeri kiralarında 500 TL'lik alt sınır kaldırıldı. Tutara bakılmaksızın tüm kira ödemelerinin banka, PTT veya yetkili kuruluşlar üzerinden yapılması zorunlu oldu. Elden ödeme yapan ev sahibi ve kiracılara ceza uygulanacak. 5 gün içinde bildirim yapanlar cezadan muaf tutulacak.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemeyle birlikte tutara bakılmaksızın tüm kira ödemelerinin banka, PTT veya yetkili ödeme kuruluşları kanalıyla yapılması zorunlu hale getirildi.
Gelir Vergisi Genel Tebliği doğrultusunda hayata geçirilen uygulamayla kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.
Artık miktar ne olursa olsun kira bedellerinin tamamı resmî ödeme kanallarından aktarılacak.
Düzenleme, uzun süreli kiralamalarla birlikte günlük ve haftalık gayrimenkul kiralamalarını da kapsıyor.
Kiracının banka hesabının bulunmaması elden ödeme yapılmasına gerekçe oluşturmuyor.
Bu durumdaki kiracılar, ev sahibinin hesabına banka şubesinden direkt yatırma işlemi yapabilecek.
İşlem sırasında kiracının kimlik bilgilerinin sunulması, açıklama alanına ödemenin kira bedeli olduğunun yazılması ve dekontun muhafaza edilmesi gerekiyor.
EFT veya havale yapılırken açıklama alanının doğru doldurulması büyük önem taşıyor.
İşlem sırasındaki "Ağustos 2026 kira bedeli" gibi net ifadeler, ödemenin amacını hukuki olarak belgeliyor.
Belgelendirme şartına uymayan her bir ödeme bağımsız bir ihlal sayılıyor.
Düzenli olarak elden ödenen kiralar, hem mülk sahibi hem de kiracı açısından katlanarak artan cezai yaptırımlar doğurabiliyor.
Kural dışı ödeme yapıldıktan sonraki 5 iş günü içerisinde durumu vergi idaresine bildiren taraflar, özel usulsüzlük cezasından muaf tutuluyor.
Mal ve hizmet alımlarındaki 30 bin TL'lik sınırın aksine, kira ödemelerinde hiçbir alt limit uygulanmıyor.
Toplam tutarı bölerek ödeme yapılması mevzuata aykırı kabul edildiğinden, ev sahipleri ile kiracıların tüm dekontları saklaması öneriliyor.