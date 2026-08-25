Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kirada sınır değişti: Bir lirayı bile elden veren yandı

Kirada sınır değişti: Bir lirayı bile elden veren yandı

Konut ve iş yeri kiralarında 500 TL'lik alt sınır kaldırıldı. Tutara bakılmaksızın tüm kira ödemelerinin banka, PTT veya yetkili kuruluşlar üzerinden yapılması zorunlu oldu. Elden ödeme yapan ev sahibi ve kiracılara ceza uygulanacak. 5 gün içinde bildirim yapanlar cezadan muaf tutulacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Konut ve iş yeri kiralarında daha önce uygulanan 500 TL'lik alt sınır tamamen kaldırıldı.

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Yeni düzenlemeyle birlikte tutara bakılmaksızın tüm kira ödemelerinin banka, PTT veya yetkili ödeme kuruluşları kanalıyla yapılması zorunlu hale getirildi.

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Gelir Vergisi Genel Tebliği doğrultusunda hayata geçirilen uygulamayla kayıt dışılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Kirada sınır değişti: Bir lirayı bile elden veren yandı - Resim: 4

Artık miktar ne olursa olsun kira bedellerinin tamamı resmî ödeme kanallarından aktarılacak.

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Düzenleme, uzun süreli kiralamalarla birlikte günlük ve haftalık gayrimenkul kiralamalarını da kapsıyor.

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Kirada sınır değişti: Bir lirayı bile elden veren yandı - Resim: 6

Kiracının banka hesabının bulunmaması elden ödeme yapılmasına gerekçe oluşturmuyor.

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Kirada sınır değişti: Bir lirayı bile elden veren yandı - Resim: 7

Bu durumdaki kiracılar, ev sahibinin hesabına banka şubesinden direkt yatırma işlemi yapabilecek.

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Kirada sınır değişti: Bir lirayı bile elden veren yandı - Resim: 8

İşlem sırasında kiracının kimlik bilgilerinin sunulması, açıklama alanına ödemenin kira bedeli olduğunun yazılması ve dekontun muhafaza edilmesi gerekiyor.

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Kirada sınır değişti: Bir lirayı bile elden veren yandı - Resim: 9

EFT veya havale yapılırken açıklama alanının doğru doldurulması büyük önem taşıyor.

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Kirada sınır değişti: Bir lirayı bile elden veren yandı - Resim: 10

İşlem sırasındaki "Ağustos 2026 kira bedeli" gibi net ifadeler, ödemenin amacını hukuki olarak belgeliyor.

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Kirada sınır değişti: Bir lirayı bile elden veren yandı - Resim: 11

Belgelendirme şartına uymayan her bir ödeme bağımsız bir ihlal sayılıyor.

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Kirada sınır değişti: Bir lirayı bile elden veren yandı - Resim: 12

Düzenli olarak elden ödenen kiralar, hem mülk sahibi hem de kiracı açısından katlanarak artan cezai yaptırımlar doğurabiliyor.

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Kirada sınır değişti: Bir lirayı bile elden veren yandı - Resim: 13

Kural dışı ödeme yapıldıktan sonraki 5 iş günü içerisinde durumu vergi idaresine bildiren taraflar, özel usulsüzlük cezasından muaf tutuluyor.

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Kirada sınır değişti: Bir lirayı bile elden veren yandı - Resim: 14

Mal ve hizmet alımlarındaki 30 bin TL'lik sınırın aksine, kira ödemelerinde hiçbir alt limit uygulanmıyor.

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Kirada sınır değişti: Bir lirayı bile elden veren yandı - Resim: 15

Toplam tutarı bölerek ödeme yapılması mevzuata aykırı kabul edildiğinden, ev sahipleri ile kiracıların tüm dekontları saklaması öneriliyor.

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