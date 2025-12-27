Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 2 farklı adreste meydana geldi. M.D.‘ye ait bir araç ve iş yeri kimliği belirsiz 3 şüpheli tarafından molotofkokteyli atılarak kundaklandı.

İş yeri ve aracında hasar oluşan M.D., polise giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kundaklama anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin D.Y. , H.M.Ö. , H.Y. , olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresi belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyon ile yakalanırken, soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelileri azmettirdiği belirlenen M.D.‘nin kiracısı T.P. ile onun avukatı O.Ç.'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y., H.M.Ö , H.Y. , ile T.P., çıkarıldığı mahkemece tutulandı. Avukat O.Ç. ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.