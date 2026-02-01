Enflasyonda son dönemdeki yüksek artış kira artış oranlarına da yansıdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, iş dünyası ile gerçekleşen buluşmada konuyla ilgili "Kira ve eğitimde enflasyonun yüzde 60'larda ve manşetin iki katından fazla olduğunu görüyoruz. Öncü veriler, önümüzdeki dönemde kira enflasyonunun manşet enflasyona yakınsayacağını gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.

Enflasyonda geçen yıl yaşanan düşüşle kira artışında tavan oran aralık 2025 itibari ile yüzde 35,91 oldu.

KİRALARDAKİ ARTIŞ SON YILLARDA NASIL DEĞİŞTİ?

Ekonomim’den Şeyda Uyanık’ın haberine göre, konut kiralarındaki artış oranı, 2019 yılında yapılan yasal düzenlemeyle enflasyona endekslenmişti. 18 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “kira bedelinin belirlenmesi” başlıklı 344’üncü maddesi değiştirildi. Buna göre, kira artışlarının TÜFE’nin 12 aylık ortalamalarına göre hesaplanan değişim oranını aşamayacağı şeklinde hükme bağlandı.

Enflasyondaki yükselişin kiralara daha hızlı yansıması üzerine, 8 Haziran 2022’de de Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde ile konut kiralarına yüzde 25 artış sınırı getirildi. Bu sınırlama, kiralardaki artışı frenlemek amacıyla 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yürürlükte kaldı.

TÜFE’nin 12 aylık ortalamalarına bakıldığında, kira artış oranlarında yukarı yönlü eğilimin 2016 yılından itibaren hız kazandığı görülüyor. Artış ivmesi, 2020 yılında pandemi sürecinde faizlerin düşmesiyle birlikte konut satışlarının artması sonucu geçici olarak zayıflasa da genel eğilim yukarı yönlü seyrini korudu.

KİRA VE TAHLİYE DAVALARI ARTTI

TÜFE’deki artışın hissedilen enflasyonla farkı, özellikle 2021 yılından itibaren pandemi çıkışı ve kur şoklarıyla tartışmaların odağına yerleşti.

Yabancılara yapılan ev satışlarının artması ve kur şoklarıyla ev fiyatlarında görülen artış yüksek olunca, ev sahipleri TÜFE’nin üzerinde ya da 2022-2024 döneminde sınırın üzerinde kira artışı talep etmeye başlamıştı. Kira artışı yapamadıkları kiracılarını çıkarıp yüksek kiralama yoluna gitmek isteyen ya da mevcutta kayıt dışı anlaşma yolu seçen ev sahipleri ve kiracıların yaşadıkları sorunlar sıklıkla haberlere konu olmuştu. Bu sorunlar mahkemelere de yansıdı.

Adalet Bakanlığı’nın Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün Adalet İstatistikleri Yayın Arşivi’nden derlenen verilere göre, mahkemelerdeki kira ve tahliye davalarındaki artış dikkat çekici oldu.

Ortaya çıkan verilere göre, kira artış oranının yüzde 25’e sabitlendiği dönemde ev sahipleri ile kiracılar arasındaki davalarda artış yaşandı. Açılan dava sayısı 2024 yılında ise rekor seviyeye geldi. Bu dönemde kira artış oranı yüzde 60’a gelirken açılan dava sayısı ise 250 bin ile en üst seviyeye geldi. Kira artış hızı ile açılan dava sayısı paralel olarak artarken son 3 yılda ekonomik enflasyon, kira artışlarını ve dolayısıyla hukuki ihtilafları bir "toplumsal kriz" boyutuna ulaştı. Dava sayısındaki artış mahkemelerin iş yükünü de katladı.