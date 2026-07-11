İstanbul genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları, kiralık konut sektöründe ezberleri bozan yeni bir dönemin kapısını araladı. Kentin gözde ilçelerinde kiralık daireler dijital platformlardan çekilerek tamamen el altından yürütülen bir pazara dönüştü. Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, kiralık konut piyasasında yaşanan son gelişmeleri ve ev arayan vatandaşları bekleyen yeni kriterleri Tgrthaber.com’a anlattı.
Kiracılar dikkat: “Kentselci” oyunu konutta yeni krizi tetikledi
İstanbul'da kiralık ev piyasasında dijital ilanlar yerini fısıltı gazetesine bıraktı. Bakırköy, Kadıköy ve Beşiktaş gibi ilçelerde ev sahipleri, internete ilan vermek yerine dairelerini sadece kentsel dönüşüm nedeniyle ev arayan geçici kiracılara el altından kiralamayı tercih ediyor.Kaynak: Haber Merkezi
Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy gibi kentsel dönüşümün yoğun olduğu bölgelerde kiralık konut bulmak artık oldukça zorlaştı. Sahadan alınan verilere göre, bu bölgelerdeki kira fiyatlarında son aylarda yüzde 5 ile yüzde 10 arasında ek artışlar kaydedildi.
Ancak mülk sahipleri, bu yüksek fiyatların internet ortamında resmi bir iz bırakmasını istemedikleri için geleneksel ilan yöntemlerinden vazgeçiyor. Telefon trafiğini yönetmek istemeyen ve fiyat takibine takılmaktan kaçınan ev sahipleri, emlakçılara mülklerini sadece fısıltı gazetesi yöntemiyle ve yerinden yönetimle kiralama talimatı veriyor.
Emlak ofislerinde artık bütçeden önce vatandaşlara evlerini kentsel dönüşüme verip vermedikleri soruluyor. Ev sahiplerinin odağı, dönüşüm projeleri tamamlanana kadar geçici barınma ihtiyacı olan kentsel dönüşüm mağdurlarına kaymış durumda. Tayin, evlilik ya da iş değişikliği gibi nedenlerle normal süreçte ev arayan vatandaşlar ise bu yeni sıralamada arka planda kalıyor.
Mülk sahiplerinin sadece evini dönüşüme veren kişileri tercih etmesinin arkasında iki temel strateji bulunuyor:
Tahliye Süresinin Belirli Olması: Kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanma süresi genellikle 18 ile 24 ay arasında değişiyor. Ev sahipleri, bu kiracıların en geç iki yıl içinde evden ayrılacağını biliyor.
Uzun Süreli Sözleşme Riskinden Kaçınma: Borçlar Kanunu'ndaki uzun süreli kiracı haklarına takılmak istemeyen mülk sahipleri, iki yılın sonunda boşalacak dairelerini yeniden yüksek piyasa bedelleriyle sıfırdan kiralama avantajı elde etmek istiyor.
Uzmanlar, kentsel dönüşüm projeleri tamamlanıp konutlar sahiplerine teslim edilene kadar bu gizli kiralama modelinin ve barınma krizinin merkez ilçelerde devam edeceğini öngörüyor.