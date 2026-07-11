Kiracılar dikkat: “Kentselci” oyunu konutta yeni krizi tetikledi

Ancak mülk sahipleri, bu yüksek fiyatların internet ortamında resmi bir iz bırakmasını istemedikleri için geleneksel ilan yöntemlerinden vazgeçiyor. Telefon trafiğini yönetmek istemeyen ve fiyat takibine takılmaktan kaçınan ev sahipleri, emlakçılara mülklerini sadece fısıltı gazetesi yöntemiyle ve yerinden yönetimle kiralama talimatı veriyor.