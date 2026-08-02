Kaynak: DHA

Olay, Meram ilçesi Konevi Mahallesi Emirdilhan Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında oldu. Apartman yöneticisi Ramazan Şimşek, kiracı Ali İhsan A.'nın evine giderek öne sürülene göre birikmiş aidat borcunu istedi. Ali İhsan A. da borç miktarının fazla olduğunu belirtip itiraz etti. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ali İhsan A., mutfaktan aldığı bıçakla Ramazan Şimşek'i karnında yaraladı. Kanlar içinde kalan Şimşek, yere yığıldı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Şimşek, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ali İhsan A. da suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.