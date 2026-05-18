Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Samsun’un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi’nde gece saat 04.00 sıralarında evin boşaltılması meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada kiracı F.Ç. (33), ev sahibi H.Y.’yi (44) bıçakladı. Şahıs sol kolu ve göğsünden ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.Y., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı ev sahibinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından kiracı F.Ç. ile yanında bulunan T.D. (36) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şahıslar, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.