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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış finansman programı kapsamında yeni bir kira sertifikası ihracı için harekete geçti. Bakanlık, Temmuz 2032 vadeli dolar cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla 6 finans kuruluşuna yetki verdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarına yönelik yeni bir ihraç planlandı.

Bu kapsamda Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, HSBC, KFH Capital, Mashreq ve Standard Chartered, kira sertifikası ihracı için yetkilendirilen finans kuruluşları oldu.

Söz konusu adımın, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki finansman stratejisi kapsamında değerlendirildiği belirtildi.