Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki sözleşmelerin dijitalleştirilmesinin ardından gayrimenkul sahiplerine vergi ödemeleri sıkılaştırıldı. Konuttan 2025'te 47 bin lira, 2026 yılında 58 bin liranın, iş yerinden ise 2025'te 330 bin lira, 2026’da 400 bin liranın üzerinde kira alan gayrimenkul sahiplerinin vergilerini ödemesi gerekiyor. İstisna tutarının altında kira geliri olanlar ise beyanname vermeyecek.

SON GÜN 31 MART

Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci, kira beyanname verme süresinin 31 Mart'ta sona ereceğini hatırlattı. İnci, kira beyannamesi vermenin zorunlu olduğuna dikkati çekerek, gelirlerin zamanında ve doğru beyan edilmesi gerektiğini söyledi.

"Kiranın elde edilmesi için katlanılan genel giderler var. Kira beyannamesi doldururken gerçek gider yöntemi seçilirse aydınlatma, ısıtma, onarım, asansör ve idare, sigorta giderleri gelirden düşülebiliyor. Konut olarak kiraya verilen gayrimenkulün satın alma tarihinden itibaren 5 yıl içinde iktisap bedelinin yüzde 5'i yine gider olarak gösterilebiliyor. Bu giderlerin evraklarının 5 sene boyunca muhafaza edilmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, bunları 5 sene içinde bizden isteyebilir."

'GÖRÜTÜ GİDERE'E İŞARET ETTİ

Beyannamede bir diğer yöntemin de "götürü gider" olduğuna işaret eden İnci, belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutar düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'inin götürü gider olarak hesaplandığını ve hasılattan indirildiğini bildirdi.

KAYITLAR İNCELENİYOR

Eksik veya zamanında verilmeyen beyannameler olması durumunda mükelleflerin izaha çağrılabileceğini söyleyen İnci, Gelir İdaresi Başkanlığının denetimleri yaparken tapu ve banka kayıtlarının yanı sıra MERNİS verileriyle çapraz sorgulama yaptığını anlattı. Ayrıca, Mekansal Veri Analiz Sistemi (MEVA) programıyla emsal kira bedellerinin de tespit edildiği bilgisini veren İnci, "Beyanname verilememesi durumunda bir kat vergi ziyaı cezası uygulanıyor." dedi.

Gelir vergilerinin mart ve temmuz sonuna kadar iki eşit taksitle ödenebileceğini belirten İnci, şunları kaydetti:

"Beyannameler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi'nin Hazır Beyan Sistemi'nden kolaylıkla doldurulabiliyor. Mobil uygulamadan da sisteme ulaşılabiliyor. Ayrıca, bağlı olduğu vergi dairesine veya herhangi vergi dairesine gidip 'Ben kira beyannamesi vermek istiyorum' dediğinde de Gelir İdaresi Başkanlığı personeli yardımcı oluyor."

2025 YILINDA 450 BİN ADRESE DENETİM

Geçen sene 450 bin adres için denetim yapılırken 370 bin beyanname ise ilk defa verildi. Türkiye'de kira geliri vergisi beyannamesi verenlerin toplamda 2 milyonun üzerine çıktığını dile getiren İnci, bu sene daha fazla beyan beklediklerini söyledi. İnci, 1 Ocak'tan bugüne kadar 120 bin kişiye SMS ve izah yoluyla bilgilendirmeler yapıldığını da sözlerine ekledi.