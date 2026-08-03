Kira fiyatlarında yeni dönem: Sefer Şener enflasyon verileri sonrası tarih ve oran verdi

"Temmuz enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi piyasalara moral verdi. Bu durum, Merkez Bankası'nın kredi faizleriyle ilgili alacağı kararlarda elini rahatlatacaktır. Çok kısa vadede radikal bir adım olmasa da geleceğe dönük kredi faiz kararları için daha güçlü bir zemin oluştu."