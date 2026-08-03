TÜİK'in %1,78 olarak açıkladığı temmuz ayı enflasyon verisi, piyasa beklentilerinin altında kalarak ekonomide olumlu bir hava estirdi. Duyurulan verilerden sonra ağustos ayı kira artış tavanı %31,90 olarak belirlenirken; yatırımcılar borsa, döviz ve altın cephesindeki olası senaryolara odaklandı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, piyasaların yeni yol haritasını değerlendirdi.
Kira fiyatlarında yeni dönem: Sefer Şener enflasyon verileri sonrası tarih ve oran verdi
Ekonomi uzmanı Prof. Dr. Sefer Şener, altın, döviz ve kira artış oranlarına ilişkin dikkat çeken öngörülerini paylaştı.Kaynak: Haber Merkezi
BORSA VE KREDİ FAİZLERİNDE POZİTİF BEKLENTİ
Enflasyonun öngörülerin altında gerçekleşmesinin piyasalar için kritik bir sinyal olduğunu belirten Prof. Dr. Sefer Şener, bu tablonun orta vadede borsa performansına olumlu yansıyacağını vurguladı. Şener, Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Temmuz enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi piyasalara moral verdi. Bu durum, Merkez Bankası'nın kredi faizleriyle ilgili alacağı kararlarda elini rahatlatacaktır. Çok kısa vadede radikal bir adım olmasa da geleceğe dönük kredi faiz kararları için daha güçlü bir zemin oluştu."
GÖZLER FED VE ORTADOĞU'DA
Gram altının seyrinde iç enflasyondan ziyade küresel dinamiklerin belirleyici olacağını ifade eden Şener, yatırımcıların gözünü ABD Merkez Bankası'nın (FED) eylül kararına dikmesi gerektiğini söyledi. Ortadoğu'daki jeopolitik risklerin de altın fiyatlarını doğrudan etkilediğine dikkat çeken Şener, barış ortamının sağlanması halinde enflasyon endişelerinin azalacağını ve bunun altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceğini dile getirdi.
DOLAR VE EURODA KONTROLLÜ SEYİR DEVAM EDECEK
Döviz kurlarında ağustos ayında keskin dalgalanmalar beklenmediğini kaydeden Prof. Dr. Şener, son 2,5 yıldır izlenen kontrollü kur politikasının süreceğini ifade etti. Kur artışlarının aylık enflasyonla paralel bir çizgide (%1,50 - %1,70 bandında) kalacağını tahmin eden Şener, beklenti altı gelen enflasyonun döviz piyasası üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söyledi.
YIL SONUNDA ORANLAR %27-28'E GERİLEYEBİLİR
Ağustos ayında %31,90'a gerileyen kira artış tavanını da değerlendiren Şener, konut arzındaki artış ve kentsel dönüşüm hamlelerinin kiralar üzerindeki baskıyı kırmaya başladığını vurguladı. Deprem sonrası oluşan konut açığının hükümetin projeleriyle kapanmaya başladığını belirten uzman isim, enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi halinde yıl sonuna doğru kira artış oranlarının %27-28 seviyelerine kadar çekilebileceğini öngördü.
ENFLASYONUN KADERİNİ BELİRLEYEN 3 TEMEL KALEM
Yıllık enflasyon üzerindeki en büyük yükün gıda (%8,4), ulaştırma (%5,22) ve konut (%5,21) kalemlerinden kaynaklandığına işaret eden Prof. Dr. Sefer Şener, dezenflasyon sürecinin başarısı için bu üç ana alanda fiyat istikrarının sağlanmasının şart olduğunu belirtti.