Kira desteği başvurusu reddedilmişti: KDK devreye girince karar değişti

İKİNCİ KEZ TAŞININCA KİRA DESTEĞİ ALAMADI

KDK'nin kararına göre, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan bir kişi, 2025 yılında yaklaşık 20 yıldır ikamet ettiği binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti.