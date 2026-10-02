Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Kira desteği başvurusu reddedilmişti: KDK devreye girince karar değişti

Kira desteği başvurusu reddedilmişti: KDK devreye girince karar değişti

Kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan vatandaş, ikinci kez taşınınca kira desteği başvurusundan olumsuz yanıt aldı. Daha önce aynı yardımdan yararlandığı gerekçesiyle talebi reddedilen kişinin başvurusu üzerine KDK devreye girdi ve süreç değişti.

Kaynak: AA
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Kira desteği başvurusu reddedilmişti: KDK devreye girince karar değişti - Resim: 1

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) dostane çözüm kararıyla sonuçlanan olay, İstanbul'da yaşandı.

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Kira desteği başvurusu reddedilmişti: KDK devreye girince karar değişti - Resim: 2

İKİNCİ KEZ TAŞININCA KİRA DESTEĞİ ALAMADI

KDK'nin kararına göre, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan bir kişi, 2025 yılında yaklaşık 20 yıldır ikamet ettiği binayı kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye etti.

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Kira desteği başvurusu reddedilmişti: KDK devreye girince karar değişti - Resim: 3

Aynı bölgedeki başka bir binanın zemin katından ev kiralayan vatandaş, burada yaşamaya başladı.

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Kira desteği başvurusu reddedilmişti: KDK devreye girince karar değişti - Resim: 4

Ancak ev sahibi tarafından Mart 2026'da gönderilen tahliye tutanağı üzerine yeniden evini boşaltmak ve başka bir konuta taşınmak zorunda kaldı.

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Kira desteği başvurusu reddedilmişti: KDK devreye girince karar değişti - Resim: 5

İlk taşınmasında kentsel dönüşüm kira desteğinden yararlanan vatandaş, ikinci kez taşınmasının ardından gerekli belgeleri toplayarak yeniden başvuruda bulundu.

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Kira desteği başvurusu reddedilmişti: KDK devreye girince karar değişti - Resim: 6

Ancak başvurusu, daha önce aynı haktan faydalandığı gerekçesiyle reddedildi.

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Kira desteği başvurusu reddedilmişti: KDK devreye girince karar değişti - Resim: 7

KDK DEVREYE GİRDİ, BAŞVIRI OLUMLU SONUÇLANDI

Kira desteği talebinin reddedilmesi üzerine vatandaş, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

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Kira desteği başvurusu reddedilmişti: KDK devreye girince karar değişti - Resim: 8

KDK, başvurucunun kira yardımından faydalandırılması amacıyla Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile temasa geçti.

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Kira desteği başvurusu reddedilmişti: KDK devreye girince karar değişti - Resim: 9

Yapılan görüşmelerin ardından idari kurum vatandaşın talebine olumlu yanıt verdi. Böylece ikinci kez taşınmak zorunda kalan kişinin kentsel dönüşüm kira yardımından yararlanması sağlandı.

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