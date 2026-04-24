İktidara yakınlığı ile bilinen TÜGVA’ya yağan ayrıcalıklar bitmiyor. TÜGVA'ya ayrıcalık sağladığı için eleştiri oklarının hedefinde olan kurumlardan biri de Keçiören Belediyesi oldu. Ankara Keçiören’de bulunan tarihi konak, belediyenin Ak Partili yönetimi tarafından TÜGVA’ya kiralandı. İlçedeki tarihi konağı cüzi tutarlarda kiralayan vakfın kira sözleşmesi ise CHP döneminde doldu. CHP’den 8 Şubat 2026'da istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, vakfın kira sözleşmesini uzatılmasına dair 12 Mart 2026 tarihli encümen kararına imzayı attı.

Böylece vakfın, iki katlı konağı 2026 yılının sonuna cüzi rakamlara kullanmaya devam etmesi hükme bağlandı.

BirGün'de yer alan habere göre, Keçiören Belediyesi’nin ilçede bulunan ve “Ankara Evi” olarak nitelendirilen konağı bir kez daha TÜGVA’ya cüzi kira karşılığında kiralanmasına yönelik tartışmalar devam ederken vakfın 2025 yılında konak için ödediği toplam kira da hesaplandı.

Toplam 304,50 metrekare kullanım alanı bulunan konakta Keçiören Belediyesi’nin, “Sivil toplum kuruluşlarına açılması ve işletilmesi koşuluyla kiralanması” kararı kapsamında kiracı olan TÜGVA’nın 2025 yılının tamamında yalnızca 44 bin 292 TL kira ödediği öğrenildi.

Vakfın iki katlı konak için 2025 yılında ödediği toplam 44,2 bin TL’lik kira tutarı, Mesut Özarslan başkanlığındaki Keçiören Belediyesi'nin, "Kira geliri getiren gayrimenkullerin listesi" raporu ile ortaya konuldu. Raporda, vakfın 2025 yılı boyunca ödediği toplam kira tutarının aylık karşılığı, 3 bin 691 TL ile ifade edildi.