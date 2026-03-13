Kira davalarında iki emsal karar: Yargıtay son noktayı koydu

ÇEKİLMEZ HALİ NE DEMEKTİR?

Kira hukukunda “çekilmezlik hali”, kira sözleşmesinin taraflardan biri için artık sürdürülmesinin makul ölçüler içinde beklenemeyecek kadar zor veya katlanılamaz hale gelmesini ifade eder. Bu durum; taraflardan birinin sözleşmeye ağır şekilde aykırı davranması, sürekli rahatsızlık yaratması ya da kira ilişkisinin devamını objektif olarak güçleştiren ciddi sorunların ortaya çıkması halinde gündeme gelir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen emsal karara göre, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde taraflardan biri, kanunda öngörülen bildirim sürelerine uymak kaydıyla kira sözleşmesini süresi dolmadan feshedebilecek.