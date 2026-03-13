Kira davalarında iki emsal karar: Yargıtay son noktayı koydu

Son dönemde kira zamları nedeniyle kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların artması, yargıya taşınan dosya sayısını da yükseltti. Yargıtay’dan kira uyuşmazlıklarına ilişkin milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren iki kritik emsal karar çıktı.
TAHLİYE TAAHHÜTNAMELERİNE DİKKAT
TAHLİYE TAAHHÜTNAMELERİNE DİKKAT
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmelerinin taraflardan biri için “çekilmez hale gelmesi” durumunda, sözleşmenin süresi dolmadan feshedilebileceğine hükmetti. Ayrıca kira sözleşmesinden kısa süre sonra imzalanan tahliye taahhütnamelerinin geçerli sayılabileceğine karar verdi.
Dairenin kararları, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın dayanağını ise Mersin’in Anamur ilçesinde yaşanan bir kira uyuşmazlığı oluşturdu. Yüksek Mahkeme, kira sözleşmesinin sürekli borç doğuran bir sözleşme olduğuna dikkat çekerek, taraflardan biri için sözleşmenin sürdürülmesinin çekilmez hale gelmesi durumunda sözleşmeye bağlı kalmanın beklenemeyeceğini vurguladı.
Kararda, çekilmezlik halinin ortaya çıkması durumunda taraflardan her birinin sözleşmeyi feshedebileceği belirtildi. Ancak fesih hakkının kullanılabilmesi için kanunda öngörülen bildirim sürelerine uyulmasının zorunlu olduğu ifade edildi. Bu yönüyle kararın, özellikle uzun süreli kira sözleşmelerinde tarafların hukuki konumunu önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin ikinci önemli kararı ise tahliye taahhütnamelerine ilişkin oldu. Kararda, kira ilişkisi kurulduktan sonra alınan tahliye taahhütnamesinin kural olarak kiracının özgür iradesiyle imzalandığının kabul edilmesi gerektiği belirtildi.
Kiracının, taahhütnamenin baskı altında imzalandığını ya da belge tarihinin sonradan eklendiğini iddia etmesi halinde ise bu durumu aynı ispat gücüne sahip yazılı bir belgeyle kanıtlaması gerektiği vurgulandı. Söz konusu kararın, kiracı ve ev sahipleri arasındaki tahliye davalarında önemli bir emsal oluşturacağı değerlendiriliyor.
ÇEKİLMEZ HALİ NE DEMEKTİR?
Kira hukukunda “çekilmezlik hali”, kira sözleşmesinin taraflardan biri için artık sürdürülmesinin makul ölçüler içinde beklenemeyecek kadar zor veya katlanılamaz hale gelmesini ifade eder. Bu durum; taraflardan birinin sözleşmeye ağır şekilde aykırı davranması, sürekli rahatsızlık yaratması ya da kira ilişkisinin devamını objektif olarak güçleştiren ciddi sorunların ortaya çıkması halinde gündeme gelir. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından verilen emsal karara göre, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde taraflardan biri, kanunda öngörülen bildirim sürelerine uymak kaydıyla kira sözleşmesini süresi dolmadan feshedebilecek.