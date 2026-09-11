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Kaynak: ANKA

Sendikadan yapılan açıklamada, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bazı ASM’lerin kira bedellerinde olağan ve kabul edilebilir oranların üzerinde artışlar yapıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, "Elazığ’da görev yapan aile hekimlerimizden sendikamıza ulaşan bilgilere göre, Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bazı Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) kira bedellerinde olağan ve kabul edilebilir artış oranlarının çok üzerinde, bazı durumlarda yüzde 350’ye varan artışlar yapıldığı ifade edilmektedir." denildi.

Bazı aile hekimlerine artışların yazılı bildirim, yeni sözleşme veya tarafların karşılıklı iradesini ortaya koyan bir hukuki işlem olmaksızın yansıtıldığı iddia edilen açıklamada, "Tek taraflı biçimde dayatılan ve fahiş nitelik taşıyan kira artışlarının kabul edilmesi mümkün değildir" denildi.

Aile Sağlığı Merkezlerinin ticarethane olmadığı vurgulanan açıklamada, "ASM’ler; vatandaşlarımızın koruyucu sağlık hizmetlerine, muayene, takip, aşılama ve diğer birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan, kamu sağlık sisteminin temel yapı taşlarından biridir" ifadelerine yer verildi.

Sendika, kira giderlerini sürdürülemez hale getirecek uygulamaların yalnızca aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını değil, birinci basamak sağlık hizmetlerinin devamlılığını da etkilediğini belirtti.

Birlik ve Dayanışma Sendikası, Elazığ’daki kira artışlarına ilişkin iddiaların hukuk komisyonu ve avukatlar aracılığıyla incelendiğini bildirerek, mevzuata ve sözleşmelere aykırılık tespit edilmesi halinde idari ve hukuki girişimlerde bulunulacağını açıkladı.

Açıklamada, "Aile Sağlığı Merkezleri ticarethane değildir. Aile hekimliği kamu hizmetidir. Kamu hizmetinin sürdürülebilirliği, fahiş kira artışlarına terk edilemez" denildi.