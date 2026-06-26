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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 11 Haziran’da Z.D. ile V.D. isimli iki kişi oturdukları evin kira ödemesi nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta A.Ü. tarafından, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak tehdit edildiklerini iddia ederek Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti. Devam eden süreçte Z.D. ve V.D.’nin kiracı olarak ikamet ettikleri eve yönelik 15 ila 16 Haziran tarihlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından derinleştirilen soruşturmada İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce bin 80 saatlik kamera görüntüsü tespit edilerek yapılan analiz çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin ilçede ikamet etmedikleri anlaşıldı. Şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirmek için kente aldığı, olayın ardından da ayrıldıkları anlaşıldı.

9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan çalışmanın ardından olaya ilişkin 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilere yönelik 3 ilde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 9 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen örgüt lideri hakkında Türkiye’ye getirilmesi amacıyla kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.