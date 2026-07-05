Kaliforniya merkezli SanDisk ile ortaklaşa geliştirilen bu yeni nesil depolama çözümleri, şirketin Japonya’nın Iwate eyaletindeki yüksek teknolojik Kitakami (Fab2) fabrikasında seri üretime hazırlanıyor.

Yapay zeka yatırımlarının rüzgarını arkasına alan Kioxia, hisselerinin bu yıl yedi kattan fazla değer kazanmasıyla birlikte toplam piyasa değerini 250 milyar doların üzerine taşıdı ve otomotiv devi Toyota’yı geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı.

YAPAY ZEKADA ÇIKARIM DÖNEMİ: NAND TALEBİ ZİRVEYE OYNADI

Yapay zeka çılgınlığının ilk dönemlerinde veri merkezleri ve sunucular için daha çok yüksek bant genişlikli bellekler (HBM) ve DRAM çözümleri ön plandaydı. Ancak yapay zeka modellerinin eğitilmesinden ziyade, eğitilmiş bu modellerin gerçek zamanlı sorguları yanıtladığı "çıkarım" (inference) süreçlerine geçilmesi, devasa miktardaki verinin çok hızlı işlenmesini ve depolanmasını zorunlu kıldı. Bu pazar değişimi, yüksek kapasiteli ve ultra hızlı NAND flash depolama çözümlerine olan ihtiyacı radikal bir şekilde artırdı.

Birçok küresel üretici yatırımlarını uzun süre sadece DRAM ve HBM tarafına yoğunlaştırdığı için NAND teknolojilerini geliştirmekte geç kaldı. Rakiplerinin mevcut talep patlamasına hızlı yanıt veremediği bu dönemde Kioxia, elindeki üretim avantajını kullanarak siparişleri toplamaya başladı. IwaiCosmo Securities analisti Kazuyoshi Saito, Kioxia’nın tescilli wafer bonding (plaka birleştirme) teknolojisinin, şirketi saf NAND performansı ve enerji verimliliği açısından rakiplerinin 2 ila 4 yıl önüne geçirdiğini belirtiyor.

Kioxia CEO’su Hiroo Ota da Kitakami'deki Fab2 tesisinde üretim hatlarını tam kapasiteye ulaştırarak büyüyen pazar payını domine etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

ABD BORSASINDA HALKA ARZ HEDEFİ VE REKABET KIZIŞIYOR

Yakaladığı bu muazzam büyüme ivmesinin ardından Kioxia, kurumsal ve bireysel yatırımcılar için hisselerini daha erişilebilir kılmak adına yakın zamanda bir hisse bölünmesi (stock split) planladığını duyurdu. Şirket, küresel finans arenasındaki yerini sağlamlaştırmak amacıyla Nisan 2027’de başlayacak olan mali yılın ilk çeyreğinde doğrudan ABD borsalarından birinde (New York Stock Exchange veya NASDAQ) halka arz edilmeyi hedefliyor.

Öte yandan, bellek pazarındaki rekabet sadece Kioxia ile sınırlı değil. Benzer bir büyüme ve sermaye genişletme stratejisi izleyen Güney Koreli teknoloji devi SK Hynix de ABD borsalarında halka arz hazırlıklarını son sürat sürdürüyor. SK Hynix, ABD'deki bu arz hamlesiyle birlikte yapay zeka yatırımlarını fonlamak adına 29,4 milyar dolara kadar devasa bir kaynak sağlamayı amaçlıyor. Bu durum, önümüzdeki yıllarda ABD borsalarının Asya merkezli yarı iletken devlerinin en büyük finansal savaş alanına dönüşeceğini gösteriyor.