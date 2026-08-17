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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü’nde gelenek, sanat ve kültürü bir araya getiren Kınık Köyü Geleneksel Çömlekçilik Festivali sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen festivalin son gününde de ziyaretçiler birbirinden renkli etkinliklerle buluştu. Gezici Kütüphane ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü standının yer aldığı festivalde çeşitli yarışmalar ve etkinlikler düzenlendi.

Yüzyıllardır usta ellerde şekillenen ve Kınık Köyü’nün önemli kültürel değerleri arasında yer alan çömlekçiliğin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı festival, yoğun etkinlik programının ardından tamamlandı.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edilerek, “Gelenek yaşadıkça, kültür geleceğe taşınır” mesajı verildi.