Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü, geleneksel çömlek sanatının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenecek Uluslararası Kınık Çömlek & Sanat Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

Pazaryeri Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre festival, 15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek organizasyonda çömlek sanatından folklor gösterilerine, konserlerden doğa etkinliklerine kadar birçok program yer alacak.

Festivalin ilk günü 15 Ağustos Cumartesi saat 11.00’de kortej yürüyüşüyle başlayacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve protokol konuşmalarının ardından folklor ve mehter gösterileri ile çömlek defilesi gerçekleştirilecek. Saat 12.30’da sergi, çömlek atölyeleri ve stantların açılışı yapılacak. Günün ilerleyen saatlerinde seramik söyleşileri, DJ performansı ve konserler düzenlenecek.

Festivalin ikinci günü olan 16 Ağustos Pazar günü ise saat 09.00’da doğa yürüyüşü ve bisiklet turu gerçekleştirilecek. Saat 13.00 ile 15.00 arasında Uluslararası Çömlek Sanatı Yarışması düzenlenecek, ardından ödüller sahiplerini bulacak ve festivalin kapanışı gerçekleştirilecek.

Festival boyunca yöresel ürün satış noktaları 08.00-21.00 saatleri arasında açık olacak. Ayrıca çömlek sanat atölyeleri, çocuk aktiviteleri ve workshop çalışmaları da ziyaretçilerle buluşacak.

Pazaryeri Kaymakamlığı, geleneksel çömlek sanatının yaşatılması ve tanıtılması amacıyla gerçekleştirilecek festivale tüm vatandaşları davet etti.