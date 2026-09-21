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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde TÜBİTAK 4009 – Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında hayata geçirilen “Kuruluşun Topraklarında Bilimin İzinde: Bilecik Köy Okulları Bilim ve Teknoloji Atölyeleri” projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

Kınık İlkokulu’nda düzenlenen programa Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Program kapsamında oluşturulan bilim ve teknoloji stantlarını gezen Kaymakam Kara, öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmaları yakından inceledi.

Öğrencilerle sohbet eden Kara, hazırladıkları projeler hakkında bilgi alarak bilim ve teknoloji alanında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

TÜBİTAK 4009 kapsamında yürütülen projeyle köy okullarındaki öğrencilerin bilim ve teknolojiyle daha fazla buluşmalarına ve uygulamalı çalışmalarla deneyim kazanmalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.