Kına ile kimyasal ürünlere veda edin: Faydaları akıllara zarar

KINANIN SAÇA FAYDALARI

Kınanın saç üzerinde birçok faydası bulunmaktadır. Saçın parlak, canlı ve hacimli görünmesini isteyenler saça kına sürme yöntemlerinden sıkça yararlanmaktadır.

Özellikle hardal yağı ile kaynatılan kına yaprakları düzenli olarak saça sürüldüğünde saç uzamasına katkı sağlamaktadır. Bunun yanında kınanın saça sürülmesi, saçların dökülmesini de engellemektedir.

Pek çok kişinin sıkıntı çektiği kepek gibi sorunları önlemede de etkili olduğu söylenmektedir. Saç köklerinin sağlamlaşmasında da büyük rol oynamaktadır.