Kına ile kimyasal ürünlere veda edin: Faydaları akıllara zarar

Doğal bakım tercihi olarak konuşulan kınanın faydalarını herkes merak ediyor.
Kına ülkemizde kültürel bir öge olarak kullanılsa da kınanın aslında vücuda birçok faydası bulunuyor.
Bitkisel bir ürün olan Kına ağacının anavatanı Hindistan'dır. Bunun yanında Arabistan ve Akdeniz ikliminin hâkim olduğu coğrafyada kına yaygın şekilde yetişiyor.
KINANIN FAYDALARI NELERDİR?
Kınanın vücudumuza faydaları saymakla bitmemektedir. Tırnaklardan ayaklara kadar vücudumuzun pek çok yeri için yarar sağlamaktadır. Bunları genel olarak şöyle gösterebiliriz:
Kına, boyamak amacının yanı sıra cilt hastalıkları tedavilerinde de kullanılır. Açık yaraların, mikrop kapanmasını engellediği ve güneş yanıklarına iyi geliyor.
Kına ayakta bulunan mantarı temizler ve bununla da kalmaz ayak kokusunu giderir. Ayaktaki yara ve çıban gibi hastalıkları iyileştirir. Ayaklardaki yorgunluğu alarak kişiye rahatlama hissi vermektedir.
Özellikle çatlama eğiliminde olan tırnakları tedavi etme özelliği bulunmaktadır. Kına lapa halindeyken tırnaklara uygulandığında kırılma eğilimi gösteren tırnak yapısının ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Hakiki kına ve yağ karışımı kullandığınızda alacağınız verim artacaktır.
Hardal yağı ile kaynatılan kına yaprakları düzenli olarak saça sürüldüğü zaman saçınızın uzamasına önemli ölçüde katkı sağlayabilmektedir.
Sağlık açısından son derece faydalı bir bitki olan kına kabuğu, karaciğere faydalı bitkiler arasında yer almaktadır. Kına bitkisi kabuğu sarılık hastalığına da iyi gelip, tedavisinde kullanılmaktadır.
Herhangi bir nedenden oluşan ağrıya karşı kına doğal bir ağrı kesicidir. Ağrıyan bölgeye kına uygulandığı zaman ağrının hafiflemesini sağlar. Kına yanık yaralarına da faydalı olmakla birlikte ağrıyı azalttığı için yanıkların daha hızlı iyileşmesini sağlar.
KINANIN SAÇA FAYDALARI
Kınanın saç üzerinde birçok faydası bulunmaktadır. Saçın parlak, canlı ve hacimli görünmesini isteyenler saça kına sürme yöntemlerinden sıkça yararlanmaktadır.
Özellikle hardal yağı ile kaynatılan kına yaprakları düzenli olarak saça sürüldüğünde saç uzamasına katkı sağlamaktadır. Bunun yanında kınanın saça sürülmesi, saçların dökülmesini de engellemektedir.
Pek çok kişinin sıkıntı çektiği kepek gibi sorunları önlemede de etkili olduğu söylenmektedir. Saç köklerinin sağlamlaşmasında da büyük rol oynamaktadır.
UYGULAMADAN ÖNCE MUTLAKA ALERİ TESTİ YAPILMALI
Kına uygulaması öncesinde kına uygulanacak bölgeye alerjik reaksiyon geliştirip geliştirmediğine dair küçük bir test yapılması uygulamayı daha tedbirli bir hale getirecektir.