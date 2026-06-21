Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Emir Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi. Emirli İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi, silah sesleriyle gölgelendi. Eğlence devam ettiği sırada 43 yaşındaki E.D., pompalı tüfekle kalabalığın üzerine rastgele ateş açtı.

Saldırganın silahından çıkan saçmaların hedefi olan 14 yaşındaki Ayaz Çimen, Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) kanlar içinde kalarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 14 yaşındaki Ayaz Çimen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çimen’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Saldırıda yaralananlar arasında bulunan Ümmühan D.’nin, olayı gerçekleştiren şüpheli E.D.’nin eşi olduğu bilgisine ulaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan ağır yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçarak izini kaybettirmeye çalışan zanlı E.D., jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz takip sonucu kırsal alanda kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarma komutanlığındaki ifade işlemleri devam ediyor.