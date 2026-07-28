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Ticaret Bakanlığı, çocukların güvenliğini tehdit ettiği belirlenen bir ürün hakkında toplatma kararı aldı. Yapılan denetimlerde kimyasal güvenlik kriterlerini karşılamadığı tespit edilen "Jinafire Long Çocuk Kostümü"nun piyasaya arzı yasaklanırken, satışta bulunan ürünlerin de raflardan çekilmesi istendi.

KİMYASAL TESTLERİ GEÇEMEDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen denetimlerde söz konusu çocuk kostümünün kimyasal güvenlik testlerinden başarısız olduğu belirtildi. Analizlerde, yürürlükteki mevzuata aykırı kimyasal maddelerin tespit edilmesi üzerine ürünün satışının durdurulduğu ve piyasadan toplatılmasına karar verildiği ifade edildi.

GÜBİS UYARISI

Açıklamada, çocuklar başta olmak üzere tüm tüketicilerin güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Vatandaşların, güvensiz ürünlere ilişkin bildirim ve alınan tedbirlere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşabileceği hatırlatıldı.