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Bursa’da hayvancılıkla uğraşan İsmail Oktay, konuya ilişkin değerlendirmesinde kimyasal gübre fiyatlarındaki sert artışa rağmen hayvansal gübrede benzer bir yükseliş olmadığını belirtti.

Oktay, “Geçen yıl 6 tonluk hayvansal gübreyi yaklaşık 2 bin 500 liraya satıyorduk. Bu yıl aynı miktar yaklaşık 3 bin liradan alıcı buluyor” dedi.

Oktay, kimyasal gübre fiyatlarının yüzde 100’e varan oranlarda arttığını hatırlatarak, hayvansal organik gübrede ise çok daha sınırlı bir fiyat artışı yaşandığını vurguladı. Çiftçilerin araçlarıyla gelmesi halinde yükleme işlemini de kendilerinin yaptığını ifade etti.

ASIL SORUN FİYAT DEĞİL, İŞÇİLİK VE LOJİSTİK

Hayvansal gübre sektöründe asıl sıkıntının fiyat değil, iş gücü ve nakliye maliyetleri olduğunu dile getiren Oktay, şu ifadeleri kullandı:

“Gübre bol olduğu bölgelerde bile nakliye ve işçilik nedeniyle fiyatlar değişiyor. Bir römork gübreyi yüklemek için işçi bulmak giderek zorlaşıyor. Yüksek ücret teklif etseniz bile çalışmak istemiyorlar. Bu yüzden maliyet baskısı ürünün kendisinden ziyade işçilik ve lojistik tarafında yaşanıyor.”

TOPRAK SAĞLIĞINA DA YARARLI

Uzmanlar, hayvansal organik gübrenin yalnızca maliyet avantajı sunmadığını, toprak sağlığı açısından da önemli faydalar sağladığını belirtiyor. Hayvansal gübre, toprağın organik madde miktarını artırarak su tutma kapasitesini yükseltiyor, toprağın havalanmasını iyileştiriyor ve yararlı mikroorganizmaların faaliyetlerini destekliyor. Ayrıca besin maddelerini toprağa yavaş yavaş salması sayesinde bitkilerin daha dengeli beslenmesine katkı sağlıyor.

ÇİFTÇİLER İÇİN EKONOMİK ALTERNATİF

Kimyasal gübreye kıyasla daha sınırlı fiyat artışı gösteren hayvansal gübre, özellikle hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde çiftçiler için ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sektör temsilcileri, bu doğal kaynağın daha yaygın kullanılabilmesi için nakliye ve lojistik desteklerinin artırılması gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde üretim bölgelerinde bol bulunan gübrenin diğer bölgelere yüksek maliyetle ulaşmaya devam edeceği belirtiliyor.

Sonuç olarak, kimyasal gübredeki keskin zamlar karşısında hayvansal gübre fiyatlarındaki artış oldukça sınırlı kaldı. Bu durum, artan üretim maliyetleri altında ezilen üreticilerin doğal ve organik alternatife yönelimini güçlendiriyor.