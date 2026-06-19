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Kaynak: İHA

Samsun'un Kale Mahallesi'nde, Site Camisi altındaki küçük terzi dükkanında mesleğini sürdüren Mahmut Memişoğlu, sokak hayvanlarına olan sevgisiyle dikkat çekiyor. Dükkanında kediler için özel bir alan oluşturan Memişoğlu, mamaları saklamak amacıyla bir buzdolabı bile bulunduruyor.

65 YILLIK TERZİ, YÜZLERCE KEDİYE YUVA OLDU

Yaklaşık 65 yıldır terzilik yaptığını belirten Memişoğlu, yıllar içerisinde yüzlerce sokak kedisine baktığını söyledi. Bir dönem 60'tan fazla kedinin bakımını üstlendiğini ifade eden yaşlı terzi, bugün ise yaklaşık 20 kediyle ilgilenmeye devam ediyor.

Mahmut Memişoğlu, kedilere olan sevgisinin gençlik yıllarında güvercinlerle başladığını anlatarak, "1980'li yıllarda bölgede bulunan lojmanların çevresindeki güvercinlere bakıyordum. Lojmanlar yıkıldıktan sonra yaralı bir kediyi tedavi ettirdim. O günden sonra kediler hayatımın bir parçası oldu" dedi.

SOKAKTA BULUNAN YAVRU KEDİLERE DE SAHİP ÇIKIYOR

Çevrede yaşayan vatandaşların zaman zaman annesiz veya yardıma muhtaç yavru kedileri kendisine getirdiğini belirten Memişoğlu, imkanları ölçüsünde tüm hayvanlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Bazı esnafların kedilerin dükkanlarına girmesinden rahatsız olduğunu ifade eden Memişoğlu, buna rağmen sokak hayvanlarına destek vermeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

"KEDİLER OLMADAN BÜYÜK EKSİKLİK HİSSEDERİM"

Kedilerin yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Dükkanımın raflarının altında sürekli kedi mamaları bulunuyor. Kediler olmasa kendimi eksik hissederim. Onları yaratandan dolayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

Yıllardır hiçbir karşılık beklemeden sokak hayvanlarına bakan Mahmut Memişoğlu, sağlığı el verdiği sürece yardıma muhtaç kedilere kapısını açık tutmaya devam edeceğini söyledi.

Samsun'da örnek davranışıyla dikkat çeken 81 yaşındaki terzi, hayvan sevgisi ve fedakârlığıyla çevresindekilere ilham vermeyi sürdürüyor.