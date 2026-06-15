Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Kimsenin tahmin etmediği yerde gizli depremler olmuş: Yapay zeka ortaya çıkardı

Kimsenin tahmin etmediği yerde gizli depremler olmuş: Yapay zeka ortaya çıkardı

Antartika'da yapılan bir araştırma şaşırtan bir sonucu ortaya çıkardı. Yapay zeka ile yapılan araştırma kıtanın doğusunda kimsenin tahmin etmediği yerde yüzlerce gizli depremin meydana geldiği tespit edildi.

Kaynak: Dış Haberler Servisi
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Kimsenin tahmin etmediği yerde gizli depremler olmuş: Yapay zeka ortaya çıkardı - Resim: 1

Bilim insanlarının yapay zeka destekli yaptığı araştırmadan çarpıcı bulgular ortaya çıktı. Science dergisinde yayınlanan yazıya göre, Doğu Ankartika’daki buz örtüsünde yapılan incelemelerde yüzlerce gizli deprem meydana geldiği tespit edildi. Söz konusu depremlerin bazılarının tektonik bir plakanın ortasında, levha sınırından uzakta ve beklenmeyen bir yerde meydana geldiği öğrenildi.

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Kimsenin tahmin etmediği yerde gizli depremler olmuş: Yapay zeka ortaya çıkardı - Resim: 2

Çalışma kapsamında yapay zeka desteği ile son yirmi yılda 49 sismik istasyondan alınan sismik verileri yeniden analiz edildi.

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Kimsenin tahmin etmediği yerde gizli depremler olmuş: Yapay zeka ortaya çıkardı - Resim: 3

Veriler, Doğu ve Batı Antarktika'yı birbirine bağlayan ve yaklaşık 1.100 kilometre uzunluğundaki David Buzulu'nun yaklaşık 100-150 kilometre altında daha önce tespit edilememiş 500'den fazla depremi ortaya çıkardı.

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Kimsenin tahmin etmediği yerde gizli depremler olmuş: Yapay zeka ortaya çıkardı - Resim: 4

Bu büyük çıkış buzulu, Doğu Antarktika Buz Örtüsü'nün yaklaşık %4'ünü okyanusa boşaltıyor ve buz tabakası son birkaç bin yıldır incelmiş durumda.

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Kimsenin tahmin etmediği yerde gizli depremler olmuş: Yapay zeka ortaya çıkardı - Resim: 5

Çalışmanın başyazarı Alabama Üniversitesi’nden Long Ho, Live Science’a yaptığı açıklamada, araştırmadan oldukça şaşırtıcı sonuçlar çıktığını vurguladı. Ho, benzer depremlerin diğer coğrafi bölgelerde de meydana geliyor olabileceğini ve küçük büyüklükleri nedeniyle fark edilmeyebileceğini belirtti.

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Kimsenin tahmin etmediği yerde gizli depremler olmuş: Yapay zeka ortaya çıkardı - Resim: 6

Ho, yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Depremler, Doğu Antarktika'nın altındaki soğuk, sert kabuk ve üst manto ile Batı Antarktika'nın altındaki daha sıcak, daha yumuşak kayaçların birleştiği yerde meydana geliyor ve bu zıtlık , tektonik kuvvette ani bir değişikliğe neden oluyor."

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Kimsenin tahmin etmediği yerde gizli depremler olmuş: Yapay zeka ortaya çıkardı - Resim: 7

"Tespit edilen depremlerin büyüklükleri 1,6 ile 3,5 arasında değişiyor. Üst mantonun sıcak, kaldırma kuvveti yüksek malzemesi, David Buzulu'nun kenarlarının ötesine aşağıdan uzanarak, yakındaki kabuğun kenarlarını yükseltiyor ve büküyor; bu yoğunlaşmış gerilim de yerin sallanmasına neden oluyor.”

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