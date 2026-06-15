Kimsenin tahmin etmediği yerde gizli depremler olmuş: Yapay zeka ortaya çıkardı

Ho, yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Depremler, Doğu Antarktika'nın altındaki soğuk, sert kabuk ve üst manto ile Batı Antarktika'nın altındaki daha sıcak, daha yumuşak kayaçların birleştiği yerde meydana geliyor ve bu zıtlık , tektonik kuvvette ani bir değişikliğe neden oluyor."