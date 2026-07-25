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Kaynak: AA

Türkiye, yılın ilk 6 ayında deniz salyangozu ihracatında dikkat çeken bir performans sergiledi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, ocak-haziran döneminde 9 ülkeye toplam 829 ton deniz salyangozu satışı gerçekleştirildi.

Bu ihracattan 9 milyon 138 bin 40 dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise 520 tonluk ihracat karşılığında 5 milyon 399 bin 468 dolar kazanılmıştı.

Buna göre deniz salyangozu ihracatı geçen yılın ilk yarısına kıyasla miktarda yüzde 59, değerde ise yüzde 69 arttı.

EN FAZLA TALEP İSPANYA, GÜNEY KORE VE ÇİN’DEN GELDİ

Türk deniz salyangozuna en fazla ilgi gösteren ülkeler İspanya, Güney Kore ve Çin oldu.

Yılın ilk yarısında;

İspanya’ya 3 milyon 126 bin 62 dolarlık,

Güney Kore’ye 2 milyon 689 bin 664 dolarlık,

Çin’e ise 2 milyon 23 bin 535 dolarlık deniz salyangozu ihracatı yapıldı.

Türkiye ayrıca bu dönemde Fransa ve Ukrayna’ya da deniz salyangozu gönderdi.

“TALEBİN GÜÇLÜ SEYRETMESİ İHRACATA OLUMLU YANSIDI”

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, deniz salyangozunun Türkiye’de iç tüketimi bulunmayan ve tamamen ihracata yönelik avlanan bir su ürünü olduğunu belirtti.

İhracatta hem miktar hem de değer bazında önemli artış yaşandığını ifade eden İskender, ana pazarlardan gelen talebin güçlü olmasının rakamlara olumlu yansıdığını söyledi.

İskender, yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerinin de olumlu olduğunu belirterek, mevcut pazarların yanı sıra yeni ticari bağlantılarla ihracat rakamlarını daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR AVCILIK VURGUSU

Deniz salyangozu ihracatında sürdürülebilir avcılığın önemine dikkat çeken İskender, su ürünleri kaynaklarının korunması için avcılık kurallarına uyulması gerektiğini ifade etti.

Sürdürülebilir üretim anlayışının hem doğal stokların korunmasına hem de ihracatın uzun vadede devam etmesine katkı sağlayacağı belirtildi.