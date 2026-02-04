Son dönemde sarı-lacivertli takımın gönlünde taht kuran Anderson Talisca’dan sarı-lacivertli yönetimden yüzleri güldürecek bir haber geldi. Kimse bu kadarını yapmaz.

KARARINI YÖNETİME BİLDİRDİ

Brezilyalı isim takımdan memnun olduğunu yönetime ileterek takımda kalmak istediğini açıkladı.

TALİSCA’DAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Fotomaç’ta yer alan habere göre; tecrübeli oyuncunun, yeni sözleşme görüşmeleri kapsamında maaşında yarıdan fazla indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi.

Bu gelişme, kulübün mali planlaması açısından oldukça olumlu bir adım olarak değerlendirildi.