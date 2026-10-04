Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir

Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir

Kadro planlaması doğrultusunda milli arada çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık ihtimali gündeme geldi. Dış basından gelen sürpriz iddia sonrası gözler ocak ayındaki transfer dönemine çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.

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Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir - Resim: 2

Sarı-lacivertli yönetim, yaklaşık üç haftalık arayı değerlendirerek ocak ayında yapılabilecek takviyeler üzerinde duruyor. Ancak transfer gündeminde yalnızca takıma katılacak isimler bulunmuyor.

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Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir - Resim: 3

BEKLENMEDİK AYRILIK İHTİMALİ

Fenerbahçe'de yeni transferlerin planlaması sürerken sürpriz bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı.

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Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir - Resim: 4

Sezona etkili bir başlangıç yapan ve teknik heyetin önemli isimleri arasında yer alan bir oyuncunun Avrupa kulüplerinin radarına girdiği öğrenildi.

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Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir - Resim: 5

Yaz aylarında Oosterwolde transferinden sonuç alamayan Roma'nın, Fenerbahçe kadrosundaki bir başka oyuncuyu gündemine aldığı ifade edildi.

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Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir - Resim: 6

ROMA'NIN YENİ HEDEFİ ARCHIE BROWN

İtalyan basınında yer alan iddialara göre Roma'nın ocak ayındaki transfer hedefi Archie Brown.

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Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir - Resim: 7

Sarı-lacivertliler, oyuncuyu takımın önemli parçalarından biri olarak değerlendiriyor.

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Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir - Resim: 8

Buna karşın yönetimin yüksek bonservis bedeli içeren cazip bir teklif gelmesi halinde olası ayrılığı değerlendirebileceği belirtiliyor.

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Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir - Resim: 9

Sezona Fenerbahçe formasıyla etkili bir başlangıç yapan 24 yaşındaki İngiliz futbolcu, özellikle savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

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Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir - Resim: 10

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA GOL ATMIŞTI

Archie Brown, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı karşılaşmada büyülemişti.

İki takım arasında 1-1 sona eren mücadelede sarı-lacivertlilerin golünü kaydeden İngiliz futbolcu, İtalyan ekibine karşı sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir - Resim: 11

Brown'ın hem savunmada hem de hücumda ortaya koyduğu performansın Roma'nın ilgisinde etkili olduğu belirtiliyor.

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Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir - Resim: 12

SEZONA ETKİLİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu, bu sezon şu ana kadar 10 karşılaşmada görev yaptı.

İngiliz savunma oyuncusu, söz konusu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir - Resim: 13

Şimdiden Fenerbahçe'nin Roma'dan gelecek olası bir transfer teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.

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Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir - Resim: 14

Roma'nın önümüzdeki haftalarda Brown için temaslarını hızlandırması ve ara transfer döneminde resmi bir girişimde bulunması bekleniyor.

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