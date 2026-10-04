Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.
Kimse bunu beklemiyordu: Yıldız oyuncu devre arası Fenerbahçe'den ayrılabilir
Kadro planlaması doğrultusunda milli arada çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de beklenmedik bir ayrılık ihtimali gündeme geldi. Dış basından gelen sürpriz iddia sonrası gözler ocak ayındaki transfer dönemine çevrildi.Kaynak: Haber Merkezi
Sarı-lacivertli yönetim, yaklaşık üç haftalık arayı değerlendirerek ocak ayında yapılabilecek takviyeler üzerinde duruyor. Ancak transfer gündeminde yalnızca takıma katılacak isimler bulunmuyor.
BEKLENMEDİK AYRILIK İHTİMALİ
Fenerbahçe'de yeni transferlerin planlaması sürerken sürpriz bir ayrılık ihtimali ortaya çıktı.
Sezona etkili bir başlangıç yapan ve teknik heyetin önemli isimleri arasında yer alan bir oyuncunun Avrupa kulüplerinin radarına girdiği öğrenildi.
Yaz aylarında Oosterwolde transferinden sonuç alamayan Roma'nın, Fenerbahçe kadrosundaki bir başka oyuncuyu gündemine aldığı ifade edildi.
ROMA'NIN YENİ HEDEFİ ARCHIE BROWN
İtalyan basınında yer alan iddialara göre Roma'nın ocak ayındaki transfer hedefi Archie Brown.
Sarı-lacivertliler, oyuncuyu takımın önemli parçalarından biri olarak değerlendiriyor.
Buna karşın yönetimin yüksek bonservis bedeli içeren cazip bir teklif gelmesi halinde olası ayrılığı değerlendirebileceği belirtiliyor.
Sezona Fenerbahçe formasıyla etkili bir başlangıç yapan 24 yaşındaki İngiliz futbolcu, özellikle savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA GOL ATMIŞTI
Archie Brown, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı karşılaşmada büyülemişti.
İki takım arasında 1-1 sona eren mücadelede sarı-lacivertlilerin golünü kaydeden İngiliz futbolcu, İtalyan ekibine karşı sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Brown'ın hem savunmada hem de hücumda ortaya koyduğu performansın Roma'nın ilgisinde etkili olduğu belirtiliyor.
SEZONA ETKİLİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu, bu sezon şu ana kadar 10 karşılaşmada görev yaptı.
İngiliz savunma oyuncusu, söz konusu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Şimdiden Fenerbahçe'nin Roma'dan gelecek olası bir transfer teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.
Roma'nın önümüzdeki haftalarda Brown için temaslarını hızlandırması ve ara transfer döneminde resmi bir girişimde bulunması bekleniyor.