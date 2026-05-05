Uzmanların altını çizdiği noktaya göre, mutfaklarda zaten bulunan bir ürün buzdolabı temizliğinde oldukça güçlü bir yardımcı: bulaşık deterjanı.
Kimse bilmiyor ama çok etkili: Buzdolabı temizliğinin altın kuralı
Ev temizliğine dair pratik bilgiler her zaman ilgi çekerken, bu kez uzmanlardan özellikle mutfak hijyenini ilgilendiren dikkat çekici bir öneri geldi. Çoğu evde göz ardı edilen buzdolabı temizliğinin, aslında oldukça basit bir yöntemle etkili biçimde yapılabileceği ifade ediliyor.Derleyen: Cemile Kurel
ZAMANLA KİR VE KOKU KAÇINILMAZ
Gün içinde defalarca açılıp kapanan buzdolapları, yiyecek dökülmeleri, kalıntılar ve saklama koşulları nedeniyle zamanla kirlenir. Bu durum hem kötü kokulara hem de hijyen sorunlarına yol açabilir. Pek çok kişi bu temizliği erteleyebiliyor ya da nasıl başlayacağını bilemeyebiliyor.
PRATİK VE ETKİLİ TEMİZLİK YÖNTEMİ
Uzmanlara göre bulaşık deterjanı; yağ çözücü etkisi sayesinde lekeleri çıkarmada, yüzeyleri arındırmada ve kötü kokuları gidermede oldukça başarılı bir çözüm sunuyor.
DÜZENLİ TEMİZLİK BÜYÜK FARK YARATIR
Beyaz eşya üreticileri de buzdolabının belirli aralıklarla detaylı şekilde temizlenmesi gerektiğini vurguluyor. Kullanım yoğunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte, birkaç ayda bir derin temizlik yapılması öneriliyor. Bu sayede bakteri oluşumu engellenir ve istenmeyen kokuların önüne geçilir.
ADIM ADIM BUZDOLABI TEMİZLİĞİ
Etkili bir temizlik için uzmanların önerdiği adımlar şöyle:
Buzdolabındaki tüm gıdaları çıkarın ve uygun bir yerde muhafaza edin.
Raf ve çekmeceleri yerinden çıkarın.
Bu parçaları su, sünger ve bulaşık deterjanı ile iyice yıkayın.
Kapak lastiklerinde biriken kir ve küf için karbonat kullanın.
Tüm yüzeyleri temizledikten sonra kuru bir bezle silerek nemi alın.
Bu basit uygulamalar sayesinde buzdolabınızı hem daha hijyenik hem de daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz.