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Kaynak: AA / İHA

Antalya'da telefon dolandırıcılarının yeni yöntemi büyük bir vurgunu ortaya çıkardı. Kendilerini başkomiser olarak tanıtan şüpheliler, bir vatandaşa kimliğinin FETÖ tarafından kullanıldığını söyleyerek korku ve panik oluşturdu. Baskı altına alınan mağdur, yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını şüphelilere elden teslim etti.

İhbarın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

KENDİLERİNİ BAŞKOMİSER OLARAK TANITTILAR

Polise başvuran R.S., tanımadığı kişiler tarafından telefonla arandığını, arayan kişilerin kendilerini başkomiser olarak tanıttığını ve kimliğinin FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını öne sürdüklerini anlattı.

Şüphelilerin yönlendirmelerine inanan mağdur, yaklaşık 2,5 milyon TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden teslim ettiğini belirtti.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli Antalya'da, 1 şüpheli ise başka bir ilde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 45 bin TL nakit para, 3 cep telefonu ve çeşitli SIM kartları ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

"Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Emniyet yetkilileri, kamu görevlilerinin vatandaşlardan para, altın veya döviz talep etmeyeceğini hatırlatarak, bu tür aramalara karşı dikkatli olunması ve benzer durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın emniyet birimine başvurulması gerektiğini vurguladı.