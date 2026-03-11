Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’ya, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından düzenlenen “Vergi Haftası” kapsamında teşekkür belgesi verildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, gelir vergisi yönünden gönüllü uyum seviyesi yüksek mükellefler arasında yer alan Serenay Sarıkaya’ya, teşekkür belgesini İstanbul Defterdarı Rıza Bilgiç takdim etti.

GÖNÜLLÜ UYUM NE DEMEK?

Gönüllü uyum, kişinin vergilerini doğru ve zamanında ödemesi demektir. Yani vergilerini ödemek için kimsenin zorlamasına gerek kalmadan, kendi isteğiyle vergilerini beyan eden ve ödeyen kişiler “gönüllü uyumlu” sayılır.

Bu kişiler:

- Vergi beyannamelerini eksiksiz ve doğru verir,

- Gelirini doğru bildirir,

- Vergilerini zamanında öder,

- Vergi dairesiyle açık ve dürüst bir şekilde çalışır,

- Sahte belge kullanmaz veya vergiyle ilgili sorun yaratacak işler yapmaz.

Kısacası, vergilerini düzenli ve dürüst bir şekilde ödeyen herkes, gönüllü uyumlu mükellef olarak kabul edilir.