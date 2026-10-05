Çaylar, içerdikleri antioksidanlar ve diğer bileşenler sayesinde sağlıklı içecek seçenekleri arasında yer alıyor.
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay
Her çayın sağlığa etkisi aynı değil. Yeşil çaydan papatyaya, rooibostan zencefile kadar en sağlıklı 10 çayın bazıları; antioksidan içeriği ve vücuda sağlayabileceği farklı katkılarla öne çıkarken kimisi kilo verdiriyor. Kanserden korunmaya yardımcı olan çaylar da var.Kaynak: Haber Merkezi
İşte öne çıkan 10 çay ve potansiyel faydaları:
1. Yeşil çay
Camellia sinensis bitkisinden elde edilen yeşil çay, yaprakların oksidasyonu önlemek için hızla buharla işlenmesiyle hazırlanıyor. Bu yöntem, kateşinler ve özellikle EGCG adlı güçlü antioksidanın korunmasını sağlıyor.
Yeşil çay; kilo kaybı, beyin fonksiyonları ve kalp sağlığına katkı sağlayabilir. Bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceği ve iltihap önleyici etki gösterebileceği belirtiliyor.
2. Siyah çay
Aynı bitkiden elde edilen siyah çay, tamamen oksitlenmesi nedeniyle yeşil çaya göre daha koyu renkli, yoğun aromalı ve daha yüksek kafeinli oluyor.
İşlem sırasında oluşan teaflavin ve tearubigin adlı flavonoidler, kolesterol ve kan basıncının düşürülmesine, bağırsak ve kalp sağlığının desteklenmesine yardımcı olabilir.
Siyah çayın inme ve bunama riskini azaltabileceği de belirtiliyor.
3. Nane çayı
Menta piperita yapraklarından hazırlanan nane çayı kafein içermez ve antioksidanlar bakımından zengindir. Sindirimi destekleyebilir, mide rahatsızlıkları ile kas spazmlarını hafifletebilir.
4. Papatya çayı
Kurutulmuş papatya çiçeklerinden hazırlanan bu çay, sakinleştirici özellikleriyle biliniyor. Antioksidanları kalp hastalığı ve kanser riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.
Papatyadaki apigenin, kaygıyı azaltarak uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Papatya çayının sindirime yardımcı olabileceği ve adet sancılarını hafifletebileceği de belirtiliyor.
5. Oolong çayı
Geleneksel Çin çayı olan oolong, oksidasyon düzeyi bakımından yeşil ve siyah çayın arasında bulunuyor.
Güneşte soldurma, oksitleme ve kıvırma işlemleriyle hazırlanan çay, antioksidan ve mineral içeriğini koruyor.
Bu özellikleri nedeniyle iltihabın azaltılmasına, metabolizmanın desteklenmesine ve kalp sağlığının korunmasına katkı sağlayabilir.
6. Karahindiba çayı
Karahindiba kök ve yapraklarından hazırlanan çay; vitamin, mineral ve antioksidanlar içeriyor. Karaciğer sağlığını destekleyebilir, sindirimi uyarabilir ve iltihabı azaltabilir.
İdrar söktürücü özelliğiyle böbrek sağlığına katkı sağlayabileceği ve toksinlerin atılmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor. Antioksidanları oksidatif stresle mücadeleyi de destekliyor.
7. Beyaz çay
Camellia sinensis bitkisinin genç yaprak ve tomurcuklarından elde edilen beyaz çay, minimum düzeyde işleniyor.
Yüksek antioksidan içeriği oksidatif stresin azaltılmasına ve hastalık riskinin düşürülmesine yardımcı olabilir.
Düşük kafein içeriğiyle daha hafif bir enerji artışı sağlayan beyaz çayın kalp sağlığı, kilo kontrolü ve cilt sağlığı açısından da potansiyel faydaları bulunuyor.
8. Rooibos çayı
Güney Afrika’nın fynbos bölgesine özgü Aspalathus linearis bitkisinden hazırlanan rooibos, kafein içermiyor. Tatlı ve topraksı aromaya sahip çay, serbest radikallerle mücadele eden antioksidanlar içeriyor.
Bu bileşikler kanser ve kalp hastalığı riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Rooibosun stresin azalmasına ve daha dinlendirici uykuya yardımcı olabilecek sakinleştirici özellikleri de bulunuyor.
9. Hibiskus çayı
Hibiscus sabdariffa bitkisinin kurutulmuş yapraklarından hazırlanan hibiskus çayı, C vitamini ve beta-karoten gibi antioksidanlar içeriyor.
Serbest radikallerin etkilerini azaltmaya yardımcı olabilen çay, kan basıncının düşürülmesine ve kalp sağlığının desteklenmesine katkı sağlayabilir.
10. Zencefil çayı
Zencefil kökünden hazırlanan çay, gingerol gibi antioksidan ve güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahip bileşikler içeriyor.
Zencefil çayı sindirim rahatsızlıklarını ve mide bulantısını hafifletebilir. İçerdiği biyoaktif bileşiklerin hastalık riskinin azaltılmasına da potansiyel katkı sağlayabileceği belirtiliyor.