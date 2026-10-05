Yeniçağ Gazetesi
05 Ekim 2026 Pazartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Sağlık Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay

Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay

Her çayın sağlığa etkisi aynı değil. Yeşil çaydan papatyaya, rooibostan zencefile kadar en sağlıklı 10 çayın bazıları; antioksidan içeriği ve vücuda sağlayabileceği farklı katkılarla öne çıkarken kimisi kilo verdiriyor. Kanserden korunmaya yardımcı olan çaylar da var.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 1

Çaylar, içerdikleri antioksidanlar ve diğer bileşenler sayesinde sağlıklı içecek seçenekleri arasında yer alıyor.

1 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 2

İşte öne çıkan 10 çay ve potansiyel faydaları:

2 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 3

1. Yeşil çay

Camellia sinensis bitkisinden elde edilen yeşil çay, yaprakların oksidasyonu önlemek için hızla buharla işlenmesiyle hazırlanıyor. Bu yöntem, kateşinler ve özellikle EGCG adlı güçlü antioksidanın korunmasını sağlıyor.

3 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 4

Yeşil çay; kilo kaybı, beyin fonksiyonları ve kalp sağlığına katkı sağlayabilir. Bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceği ve iltihap önleyici etki gösterebileceği belirtiliyor.

4 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 5

2. Siyah çay

Aynı bitkiden elde edilen siyah çay, tamamen oksitlenmesi nedeniyle yeşil çaya göre daha koyu renkli, yoğun aromalı ve daha yüksek kafeinli oluyor.

5 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 6

İşlem sırasında oluşan teaflavin ve tearubigin adlı flavonoidler, kolesterol ve kan basıncının düşürülmesine, bağırsak ve kalp sağlığının desteklenmesine yardımcı olabilir.

6 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 7

Siyah çayın inme ve bunama riskini azaltabileceği de belirtiliyor.

7 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 8

3. Nane çayı

Menta piperita yapraklarından hazırlanan nane çayı kafein içermez ve antioksidanlar bakımından zengindir. Sindirimi destekleyebilir, mide rahatsızlıkları ile kas spazmlarını hafifletebilir.

8 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 9

4. Papatya çayı

Kurutulmuş papatya çiçeklerinden hazırlanan bu çay, sakinleştirici özellikleriyle biliniyor. Antioksidanları kalp hastalığı ve kanser riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.

9 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 10

Papatyadaki apigenin, kaygıyı azaltarak uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Papatya çayının sindirime yardımcı olabileceği ve adet sancılarını hafifletebileceği de belirtiliyor.

10 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 11

5. Oolong çayı

Geleneksel Çin çayı olan oolong, oksidasyon düzeyi bakımından yeşil ve siyah çayın arasında bulunuyor.

11 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 12

Güneşte soldurma, oksitleme ve kıvırma işlemleriyle hazırlanan çay, antioksidan ve mineral içeriğini koruyor.

12 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 13

Bu özellikleri nedeniyle iltihabın azaltılmasına, metabolizmanın desteklenmesine ve kalp sağlığının korunmasına katkı sağlayabilir.

13 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 14

6. Karahindiba çayı

Karahindiba kök ve yapraklarından hazırlanan çay; vitamin, mineral ve antioksidanlar içeriyor. Karaciğer sağlığını destekleyebilir, sindirimi uyarabilir ve iltihabı azaltabilir.

14 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 15

İdrar söktürücü özelliğiyle böbrek sağlığına katkı sağlayabileceği ve toksinlerin atılmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor. Antioksidanları oksidatif stresle mücadeleyi de destekliyor.

15 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 16

7. Beyaz çay

Camellia sinensis bitkisinin genç yaprak ve tomurcuklarından elde edilen beyaz çay, minimum düzeyde işleniyor.

16 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 17

Yüksek antioksidan içeriği oksidatif stresin azaltılmasına ve hastalık riskinin düşürülmesine yardımcı olabilir.

17 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 18

Düşük kafein içeriğiyle daha hafif bir enerji artışı sağlayan beyaz çayın kalp sağlığı, kilo kontrolü ve cilt sağlığı açısından da potansiyel faydaları bulunuyor.

18 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 19

8. Rooibos çayı

Güney Afrika’nın fynbos bölgesine özgü Aspalathus linearis bitkisinden hazırlanan rooibos, kafein içermiyor. Tatlı ve topraksı aromaya sahip çay, serbest radikallerle mücadele eden antioksidanlar içeriyor.

19 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 20

Bu bileşikler kanser ve kalp hastalığı riskinin azaltılmasına katkı sağlayabilir. Rooibosun stresin azalmasına ve daha dinlendirici uykuya yardımcı olabilecek sakinleştirici özellikleri de bulunuyor.

20 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 21

9. Hibiskus çayı

Hibiscus sabdariffa bitkisinin kurutulmuş yapraklarından hazırlanan hibiskus çayı, C vitamini ve beta-karoten gibi antioksidanlar içeriyor.

21 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 22

Serbest radikallerin etkilerini azaltmaya yardımcı olabilen çay, kan basıncının düşürülmesine ve kalp sağlığının desteklenmesine katkı sağlayabilir.

22 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 23

10. Zencefil çayı

Zencefil kökünden hazırlanan çay, gingerol gibi antioksidan ve güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahip bileşikler içeriyor.

23 24
Kimisi kanseri önlüyor, kimisi kilo verdiriyor: İşte en sağlıklı 10 çay - Resim: 24

Zencefil çayı sindirim rahatsızlıklarını ve mide bulantısını hafifletebilir. İçerdiği biyoaktif bileşiklerin hastalık riskinin azaltılmasına da potansiyel katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

24 24
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro