Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun dikkat çeken yarışlarından Miami Grand Prix’sinde kazanan Kimi Antonelli oldu. Mercedes pilotu, güçlü performansıyla damalı bayrağı ilk sırada geçti.

ZİRVEDE ANTONELLI

Yarış boyunca temposunu koruyan Antonelli, rakiplerine geçit vermeyerek sezonun en önemli galibiyetlerinden birine imza attı. Genç pilot, üst üste başarılı performanslarını sürdürdü.

NORRIS İKİNCİ SIRADA

McLaren pilotu Lando Norris, yarışın son bölümünde liderlik mücadelesi verse de ikinci sırada finiş gördü. Norris, aldığı bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

PİASTRI PODYUMU TAMAMLADI

McLaren’ın bir diğer pilotu Oscar Piastri ise istikrarlı performansıyla üçüncü sırayı elde ederek podyumun son basamağında yer aldı.