Formula 1 Japonya GP'de damalı bayrağı ilk gören isim olan Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli'nin podyum kutlaması yaş engeli sınırı getirildi.

KUTLAMA SIRASINDA YAŞI NEDENİYLE ALKOL YASAĞINA TAKILDI

Japonya’da alkol satın alma ve tüketme yaşı 20 olarak uygulanıyor. Dolayısıyla 19 yaşında olan Antonelli’ye bu nedenle podyumda gerçek şampanya verilmediği kaydedildi.

Yarışı kazandığı gün 19 yaş 7 ay 4 günlük olan genç pilot, sponsora ait şampanya yerine yarış logosu bulunan alkolsüz köpüklü bir içecekle kutlama yaptı.

DİĞER PİLOTLAR ŞAMPANYAYLA KUTLADI

Podyumda yer alan diğer isimler Oscar Piastri ve Charles Leclerc ise geleneksel şekilde şampanya ile zaferi kutladı.

F1 ÜLKELERİN KURALLARINA SIKI BAĞLILIK GÖSTERİYOR

Formula 1 yönetimi, yarışların düzenlendiği ülkelerin yerel kurallarına tam uyum göstermeye devam ediyor. Bu doğrultuda podyum seremonilerindeki tüm detaylar önceden planlanıyor.

Suzuka’daki ödül töreninde de prosedür eksiksiz uygulandı ve Antonelli’ye yaşına uygun içecek verilerek herhangi bir ihlalin önüne geçildi.

Genç pilotun alkolsüz içecekle yaptığı kutlama, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.